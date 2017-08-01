Жена актёра Кейси Аффлека подала на развод

О своём расставании пара объявила ещё год назад. У Кейси Аффлека и Саммер Феникс растут двое детей.

Всё официально закончилось для Кейси Аффлека и Саммер Феникс, сообщает издание E!News. Супруга обладателя "Оскара" за лучшую мужскую роль 2017 года подала заявление на развод спустя год после их формального разрыва.

В качестве причины расторжения брака жена младшего брата Бена Аффлека указала "непримиримые разногласия". Кейси и Саммер прожили в браке более 10 лет. У пары растут два сына — 13-летний Индиана и 9-летний Аттикус.

В своём заявлении Саммер Феникс попросила разрешения на совместную физическую и юридическую опеку над детьми, а также потребовала супружеской поддержки.

Кейси Аффлек получил статуэтку Американской киноакадемии за роль в фильме "Манчестер у моря". Примечательно, что герой Аффлека в фильме также испытывает трудности в отношениях с женой, роль которой исполнила Мишель Уильямс.