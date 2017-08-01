Анализ ДНК нашёл родственные связи между Берни Сандерсом и его пародистом

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Анализ ДНК нашёл родственные связи между Берни Сандерсом и его пародистом

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Берни Сандерс. Фото: © REUTERS/Mary Schwalm

Ларри Дэвид изображал бывшего участника предвыборной гонки в шоу Saturday Night Live.

У американского сенатора и бывшего соперника Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом в президенты США обнаружили неожиданного родственника. Как сообщает Associated Press, в ДНК политика и актёра Ларри Дэвида нашли ряд совпадений.

Ларри Дэвид — артист, который пародировал Сандерса в шоу Saturday Night Live. На прошлой неделе Дэвид рассказал, что демократ его "дальний кузен или что-то типа того".

Отмечается, что эпизод, в котором Сандерс и Дэвид узнают о том, что являются дальними родственниками, покажут в предстоящем четвёртом сезоне шоу Finding Your Roots ("Найди свои корни").

Лоуренс (Ларри) Дэвид — американский актёр, комик и продюсер. Известен как сценарист и исполнительный продюсер телесериала "Сайнфелд" и сценарист шоу "Комедианты", родился в семье евреев в Бруклине.

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