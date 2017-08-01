На Монблане пропал гражданин Южной Кореи, проживающий в России

Поиски 34-летнего мужчины были остановлены из-за плохих погодных условий в районе пика.

Один гражданин Южной Кореи пропал, другой был спасён в Альпах, в районе пика Монблан. Как сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Посольство Республики Корея во Франции, туристы успели подать сигнал бедствия, звонок поступил в воскресенье утром.

Один из них, 44-летний мужчина, был спасён в понедельник, сейчас он находится в стабильном состоянии. Поиски второго, 34-летнего, велись в районе Шамони-Мон-Блан и были остановлены из-за плохих погодных условий. Спасательные работы будут продолжены, как только позволит погода.

По данным СМИ, мужчины работают в одной компании, спасённый гражданин Южной Кореи живёт в Германии, а пропавший — в России.