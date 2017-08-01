Минтранс и Росавиация готовят меры по устранению срывов чартеров в турсезон

В качестве одной из обсуждаемых мер в высокий туристический сезон предлагается переводить чартерные рейсы в регулярные.

Министерство транспорта и Росавиация готовят комплекс мер по устранению срывов чартертных рейсвов на пике туристического сезона. Как сообщают "Известия", разрабатываемые способы планируется ввести в следующем году с наступлением высокого туристического сезона.

По словам представителя авиационной отрасли, в числе подобных мер также рассматривают смену статуса авиарейсов — с чартерных на регулярные. Как ожидается, изменения затронут в первую очередь авиаперевозчиков, которые обеспечивают чартерные рейсы по заказу туроператоров.

— Обсуждается возможность полного отказа от практики чартерных пассажирских перевозок туристов на массовых направлениях при фрахтовке самолетов крупными туристическими фирмами, — сообщает издание.

Генеральный директор "Аэропорт Инвестментс" Сергей Детенышев также напомнил, что в случае срыва чартерного рейса туроператор возвращает клиенту полную стоимость путевки, в случае же отмены регулярного — только цену авиабилета.

Также предлагается ввести обязательное требование к авиаперевозчикам заранее подавать в Росавиацию планы по организации чартера, после чего эксперты агентства поделятся своими оценками с туроперараторами.