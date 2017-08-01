В Екатеринбурге потушен пожар на производстве пластиковых конструкций

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В Екатеринбурге потушен пожар на производстве пластиковых конструкций

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Фото: © РИА Новости/Андрей Попов

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в цехе по производству пластиковых конструкций, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошёл в промзоне в населённом пункте Большой Исток, расположенном на окраине Екатеринбурга. Воспламенение локализовали на площади 1200 квадратных метров. С огнём боролось более 30 человек с помощью 13 единиц техники.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Екатеринбурга, погибших и пострадавших нет.

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