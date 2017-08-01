СМИ сообщили о предотвращённом теракте на рейсе Манчестер — Бергамо

По словам прокурора, выходец из Пакистана пытался пронести на борт СВУ с целью привести его в действие.

Сотрудники службы безопасности аэропорта Манчестер предотвратили теракт, который пассажир мог попытаться устроить на борту самолёта, направлявшегося в итальянский Бергамо. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, 30 января сотрудники воздушной гавани при попытке 43-летнего выходца из Пакистана сесть на борт обнаружили в подкладке его чемодана самодельное взрывное устройство. На самодельной бомбе не было обнаружено следов взрывчатых веществ, потому мужчина не был арестован, а через шесть дней сел на другой самолёт в Италию.

— Единственной причиной, по которой он пытался пронести устройство в самолёт, было намерение привести его в действие в салоне "Боинга-737". На тот момент никто не осознал, что это было настоящее устройство, — цитирует издание The Mirror прокурора.

Мужчина был задержан по возвращении в Великобританию. Он отрицает все предъявленные обвинения. Прокурор отметил, что защита подозреваемого, как ожидается, будет утверждать, что устройство в его багаж положил кто-то другой.