Создатели "Симпсонов" закрыли ворота Спрингфилда для Дональда Трампа

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Создатели "Симпсонов" закрыли ворота Спрингфилда для Дональда Трампа

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Дональд Трамп в "Симпсонах". Фото: © 20TH CENTURY FOX

Авторы мультсериала "Симпсоны" рассказали, кого бы они не хотели видеть в качестве традиционной приглашённой звезды в одной из серий. Об этом сообщает издание The Sun.

Во время пресс-конференции в рамках ежегодного международного конвента San Diego Comic-Con фанаты сериала задали вопрос исполнительному продюсеру Аль Джину, кого бы из знаменитостей он не позвал озвучить самого себя в одной из серий?

— Давайте все просто признаем, что этим человеком был бы президент США, — ответил Джин.

Однако, несмотря на нежелание авторов сериала пригласить в качестве актёра озвучки самого Дональда Трампа, американский лидер был показан в одном из эпизодов. Именно "Симпсоны" точно предсказали президентство Дональда Трампа ещё в 2000 году.

В серии "Барт в будущем" Лиза Симпсон становится президентом США — преемником Дональда. По сюжету сериала, за время своего 14-летнего правления Трамп довёл страну до кризисного состояния — и теперь Лиза должна как-то всё вернуть на свои места.

В прошлом году Дональд Трамп снова появился в одном из эпизодов, в котором как раз баллотировался на пост президента США.

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