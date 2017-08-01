Британке пришлось пойти под венец на костылях из-за шутки с игрушечной машинкой

Торжество испортил незнакомый мужчина, сбив девушку машиной на пульте управления за несколько недель до свадьбы.

По словам очевидцев, 40-летний Рикки Фитцджеральд, развлекаясь, пугал отдыхающих в одном из парков в Бержес-Хилле, направляя на них машину на дистанционном управлении. В итоге довольно крупная игрушка врезалась в ногу 22-летней Эмили Пател, девушку госпитализировали с тройным переломом, сообщает Metro.

Инцидент произошёл за три недели до свадьбы Эмили, и она не смогла полностью восстановиться после тяжёлой травмы. Поэтому один из лучших дней в своей жизни девушке пришлось провести на костылях.

Виновник тяжёлых травм Эмили скрылся с места происшествия, однако позже его задержали и осудили на два года заключения за преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений.