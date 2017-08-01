В Манчестере подозреваемый искусал полицейскую собаку при задержании

К счастью, после нападения помощи специалистов Тео не понадобилось, однако хозяин собаки призвал законодательно утвердить наказания для тех, кто нападает на животных при исполнении.

В Великобритании подозреваемый нанес увечья полицейской собаке, в момент задержания вцепившись зубами ей в голову и уши.

Как сообщает The Mirror, мужчина, которого полиции удалось задержать после преследования, стал оказывать сопротивление и в конце концов набросился на овчарку, после чего принялся пинать животное.

Как следует из кадров видеозаписи, полицейский в течение продолжительного времени пытался оттянуть агрессивного мужчину от своей собаки, в то время как второй задержанный призывал злоумышленника откусить собаке ухо.

Схватка длилась на протяжении почти семи минут. В ходе инцидента полицейский сломал руку и разбил губу. К счастью, для собаки помощи ветеринара не потребовалось, несмотря на крайнюю жестокость, проявленную задержанным.

Как рассказал полицейский, дома они с супругой приготовили Тео горячую ванную и обработали ему рану. Сотрудник правоохранительных также призвал на законодательном уровне утвердить наказание для тех, кто нападает на животных, находящихся при исполнении.

— Тео поджигали, на него нападание, и против нападавших никогда не выдвигали никаких обвинений. Тео получил ранения, она страдал и четыре дня не мог встать. Для общественности он просто полицейская собака, но для нас он член семьи, — рассказал полицейский.