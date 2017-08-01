Сахалин предложил ввести трёхдневный безвизовый режим для россиян в Японии

Ранее российская сторона отменила визы для японцев, которые посещают остров на срок до 72 часов.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил Японии рассмотреть возможность введения трёхдневного безвизового режима. При этом такая возможность, по его мнению, должна быть предоставлена не только жителям островного региона, но и всем гражданам РФ — после промежуточной остановки на Сахалине.

— Возможность свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо в конце прошлого года обсуждали главы двух государств. Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и в сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса, — обратился Олег Кожемяко к главе Комитета по иностранным делам палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки.

Японский парламентарий заявил, что передаст предложение губернатора правительству.

Напомним, ранее российская сторона отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков — Вакканай на срок до 72 часов. Для россиян в свою очередь была упрощена процедура оформления визы в Японию.