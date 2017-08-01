В аварии на юге Москвы пострадало пять человек

Читайте также

В аварии на юге Москвы пострадало пять человек

2

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Из-за ДТП на дороге пролилось топливо и скопилась пробка. На месте работают спасатели и полиция.

На Варшавском шоссе столкнулись такси и "хёндэ-солярис". После лобового удара пострадали водители и пассажиры в обоих авто. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!