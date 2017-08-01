Экс-дипломат США вновь признана виновной в насилии над домработницей

Бывшая сотрудница Госдепартамента США Линда Ховард во второй раз признана виновной по делу о порабощении и продаже в сексуальное рабство собственной экономки. Об этом сообщает издание Washington Post.
Former U.S. diplomat again found liable for raping housekeeper https://t.co/DpVh9RF9TM— Washington Post (@washingtonpost) 31 июля 2017 г.
Суд постановил, что Линда и её покойный супруг, австралиец Рассел Ховард, в 2007 году также применяли насильственные действия в отношении своей домработницы из Эфиопии.
Бывшая дипломат, работавшая в Посольстве США в Йемене, в качестве возмещения ущерба должна выплатить 3 миллиона долларов 30-летней Саре Роу, которая теперь проживает в Вирджинии.
Пять лет назад супруги Ховард уже были привлечены к ответственности за торговлю другой домработницей из Эфиопии. Тогда их приговорили выплатить пострадавшей 3,3 миллиона долларов, однако муж и жена бежали из США в Австралию, где обжаловали приговор.
Линда Ховард покинула службу в 2013 году. Её супруг скончался в 2012-м.
- Популярные
- По времени