Экс-дипломат США вновь признана виновной в насилии над домработницей

У обвиняемой уже есть аналогичная судимость. Тогда женщине удалось сбежать от правосудия из США в Австралию.

Бывшая сотрудница Госдепартамента США Линда Ховард во второй раз признана виновной по делу о порабощении и продаже в сексуальное рабство собственной экономки. Об этом сообщает издание Washington Post.

Former U.S. diplomat again found liable for raping housekeeper https://t.co/DpVh9RF9TM — Washington Post (@washingtonpost) 31 июля 2017 г.

Суд постановил, что Линда и её покойный супруг, австралиец Рассел Ховард, в 2007 году также применяли насильственные действия в отношении своей домработницы из Эфиопии.

Бывшая дипломат, работавшая в Посольстве США в Йемене, в качестве возмещения ущерба должна выплатить 3 миллиона долларов 30-летней Саре Роу, которая теперь проживает в Вирджинии.

Пять лет назад супруги Ховард уже были привлечены к ответственности за торговлю другой домработницей из Эфиопии. Тогда их приговорили выплатить пострадавшей 3,3 миллиона долларов, однако муж и жена бежали из США в Австралию, где обжаловали приговор.

Линда Ховард покинула службу в 2013 году. Её супруг скончался в 2012-м.