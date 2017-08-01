СМИ: Террористы планировали атаку в летящем из Сиднея в Абу-Даби самолёте

Ранее власти Австралии предупредили, что уровень террористической угрозы в стране сохраняется.

Террористы, заговор которых раскрыли на прошлой неделе, намеревались устроить атаку на борту самолёта Etihad из Сиднея в Абу-Даби, пишет News Corp.

Как сообщает Daily Telegraph, вычислить замысел подозреваемых удалось благодаря американским и британским разведагентствам. В момент предполагаемого теракта на борту должны были находиться около 500 пассажиров и членов экипажа.

По данным СМИ, в ходе рейдов было арестовано четыре человека — Махмуд Хайат, Халед Хайат, Халед Мерхи и Абдул Мерхи. В мусорной корзине одного из них был обнаружен номер рейса самолёта, на борту которого планировался теракт.

Также известно, что один из сыновей Халеда Хайата изучает авиационный менеджмент. Согласно информации, мужчина обладает контактами среди пилотов и сотрудников авиалиний. В настоящий момент он не арестован, на допросы его также не вызывали.