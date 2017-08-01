В Мексике убит ещё один журналист

Лучиано Ривера стал уже десятым представителем прессы, убитым в стране в этом году.

Мексиканские СМИ сообщили о гибели журналиста Лучиано Риверы, который работал на местном телеканале CNR. По их данным, Ривера был убит в понедельник в одном из баров города Росарито выстрелом в голову.

Как сообщается, нападавшие скрылись на такси, однако вскоре их удалось задержать. Также было найдено оружие, из которого убили журналиста.

Нападения на репортёров в Мексике нередки. Ривера стал десятым представителем прессы, убитым в стране в этом году. Кроме того, в конце июня стало известно, что мексиканские власти нашли останки похищенного в мае журналиста Сальвадора Адаме.