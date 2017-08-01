"Несчастная" Меркель уехала с мужем в недельный отпуск в Италию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель взяла недельный отпуск и уехала с супругом в Северную Италию. Как отмечают пользователи соцсетей, немецкий политик заметно "наслаждается" отдыхом вдали от проблем Брюсселя.

Angela Merkel sets a high bar for World Leader Walking Holiday pictures due this week... pic.twitter.com/sPgGLEVaGN — Harry Cole (@MrHarryCole) 31 июля 2017 г.

По данным Daily Mail, Меркель для пеших прогулок в горах выбрала очень невесёлые оттенки своих нарядов — тёмная ветровка, бежевые бермуды и бейсболка. На снимках политика также можно увидеть с довольно хмурым выражением лица. При этом издание отмечает, что канцлер, в отличие от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, хотя бы не стала надевать розовое платье из бюджетного магазина Next, за которое ту раскритиковали пользователи Сети.