В результате ночного взрыва в Луганске повреждён памятник защитникам ЛНР

Это не первый случай, когда монумент "Они отстояли Родину" подвергается подрыву со стороны неизвестных.

В результате взрыва, произошедшего 1 августа около 2:00 в центре Луганска, повреждён памятник защитникам ЛНР в Парке дружбы народов.

— Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом. Насколько пострадал памятник, определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, подход к нему оцеплен сотрудниками полиции, — рассказал очевидец.

По данным спецслужб ЛНР, заряд был заложен под правую сторону скульптуры ополченца, часть её была разрушена. Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. На месте работают оперативные группы МВД и МГБ, ведутся следственные действия.

Ранее памятник "Они отстояли Родину" уже подвергался подрыву со стороны неизвестных, инцидент произошёл в ночь на 1 сентября 2016 года. В результате незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. В том же месяце монумент был восстановлен.

Торжественная церемония открытия памятника, в которой принял участие глава ЛНР Игорь Плотницкий, состоялась 12 мая 2015 года, в День Луганской Народной Республики. Руководил созданием скульптуры заслуженный деятель искусств Украины Виктор Горбулин. Также в проектировании и возведении монумента принимали участие специалисты из России, ДНР и даже Киева.