В Калужской области три человека погибли после ДТП с грузовиком

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В Калужской области три человека погибли после ДТП с грузовиком

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Фото:© РИА Новости/Павел Лисицын

Столкновение транспортных средств произошло на на 114-м километре трассы М-3 "Украина" у населённого пункта Веткино.

В Малоярославецком районе Калужской области микроавтобус "Фольксваген" врезался в КамАЗ, в результате удара погибло три человека.

На месте работают спасатели.

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