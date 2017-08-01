СБУ выдала арест украинского судьи за его спасение из плена ЛНР

Украинские силовики заставили мужчину дать ложные обвинительные показания на власти народной республики и лишь после этого отпустили.

Поездка в Харьков для оформления пенсии и документов для выезда с территории Украины своей несовершеннолетней дочери обернулась для местного судьи Виталия Руденко арестом. Мужчине не предъявлялись никакие обвинения, тем не менее буквально сразу его этапировали в Киев, где заставили дать признательные показания в том, что он находился в плену в Луганской Народной Республике. Хотя на деле он там законно проживал лишь несколько месяцев и даже хотел устроиться на новую работу.

Сперва судья отказался обвинять власти ЛНР в пытках в отношении него, но сотрудники украинских спецслужб вынудили Руденко оговорить представителей народной республики. Лишь после этого судью отпустили. А пресс-служба СБУ сообщила об успешной операции по спасению Виталия Руденко из плена в ЛНР. Однако мужчина не стал медлить и сразу отправился домой в Луганск, где обратился в МГБ ЛНР, чтобы дать опровержение "выбитых" у него показаний.

— Люди устали от войны. Война — это дело политиков, а мы — простые люди — останемся в итоге брошенными. Мы хотим работать в ЛНР, на той стороне госслужащие себе даже квартиру оплатить не могут. Все понимают, что такое ЛНР, поэтому большинство увольняются, уходят на пенсию и возвращаются сюда, — рассказал Виталий Руденко во время беседы с сотрудниками МГБ.