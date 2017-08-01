Как отделаться от парня за 10 дней. Кейт Хадсон шутит про увольнение Скарамуччи

Американская актриса сравнила небольшой срок на посту директора Белого дома по коммуникациям с названием романтической комедии.

Новость об отставке бывшего главы пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи породила массу шуток и мемов в Интернете. От хохмы в адрес политика не удержалась и голливудская актриса Кейт Хадсон. Актриса провела аналогию увольнения Скарамуччи с комедией "Как отделаться от парня за 10 дней", в которой сама сыграла главную роль.

Box office results are in! The #1 comedy in America! Публикация от Kate Hudson (@katehudson) Июл 31 2017 в 1:07 PDT

— Результаты кассовых сборов! Комедия № 1 в Америке, — прокомментировала Хадсон в своём "инстаграме" итог десятидневной работы Скарамуччи на посту директора по коммуникациям в Правительстве США.

Несмотря на то что фильм снят в жанре романтической комедии, где вместе с Кейт Хадсон сыграл Мэттью Макконахи, для Энтони Скарамуччи события складываются отнюдь не в романтическом ключе. Его супруга подала на развод из-за "огромных политических амбиций" мужа.