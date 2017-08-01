В Хабаровском крае нашли золотой самородок весом 10,3 кг

Читайте также

В Хабаровском крае нашли золотой самородок весом 10,3 кг

54

Ренкордный самородок. Фото: Министерство природных ресурсов Хабаровского края/mpr.khabkrai.ru

Уникальный образец драгоценного металла обнаружил бульдозерист при разравнивании отвалов.

Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей "Заря" в Николаевском районе Хабаровского края. Как сообщает Министерство природных ресурсов региона, он стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории края.

В Хабаровском крае нашли рекордный для региона золотой самородок весом 10,3 кг

Ранее, в 2011 году, в артели старателей "Восток" нашли самородок поменьше, но тоже довольно внушительных размеров — весом 7,5 кг.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!