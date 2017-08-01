Россия направила в КНДР партию гуманитарной помощи в виде 800 тонн муки

Ранее российская сторона уже передавала первую партию гуманитарной помощи в Северную Корею в виде пшеничной муки в объёме 2246 тонн.

Из приморского порта Находка в КНДР доставлено 800 тонн пшеничной муки, сообщается на странице Посольства России в Северной Корее.

Мука поступит в провинции Рянган и Канвон, где будет использоваться для производства продуктов для детей, беременных и кормящих женщин.

Представитель международной организации World Food Program Кан Вон выразил благодарность Правительству Российской Федерации за помощь, оказываемую корейцам.

Ранее Россия также участвовала в передаче гуманитарной помощи жителям Северной Кореи. 17 июля КНДР получила первую партию пшеничной муки из России в объёме 2246 тонн. Исполняющий обязанности директора Всемирной продовольственной программы в КНДР Свен Телин поблагодарил посла РФ в Северной Корее Александра Мацегору за оказанную помощь.

— Выражаем искреннюю признательность за щедрый взнос российского правительства. Спешим уверить вас в том, что ваш вклад будет в серьёзной степени содействовать улучшению качества жизни многих незащищённых детей и женщин. От лица детей КНДР хотели бы ещё раз поблагодарить вас за продолжение поддержки, — сообщил Свен Телин.