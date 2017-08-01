С топором на царя. Житель Новосибирска повредил памятник Николаю II

Мужчина успел нанести несколько ударов по монументу, прежде чем его задержали полицейские.

Полиция Новосибирска сообщила о поимке вандала, который при помощи топора повредил памятник, посвящённый царю Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею. По предварительным данным, дежуривший в городе экипаж ППС заметил мужчину, который, забравшись по приставной лестнице к памятнику, бил его топором. Удары приходились в голову скульптуры цесаревича. Заметив полицию, мужчина попытался скрыться, но был пойман.

По словам пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области, вандал ведёт себя неадекватно и не может объяснить, почему повредил статую. Полиция устанавливает ущерб от нападения.

Отметим, памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею в Новосибирске открыли чуть более двух недель назад у собора имени Александра Невского.