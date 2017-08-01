Подозрительные лица. На Аляске трое медведей устроили слежку за мужчиной

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Подозрительные лица. На Аляске трое медведей устроили слежку за мужчиной

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Житель Аляски опубликовал видео, на котором медведица вместе с двумя медвежатами решили проследить за мужчиной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На записи видно, как Джеффри Гласснер идёт по тропе в Национальном парке, а медведица в компании своих детёнышей выходит ему навстречу. Несмотря на то что Гласснер пытается держать значительное расстояние между ними, трио всё равно его нагоняет.

— Мама и медвежата следят за мной. Они идут так же быстро, как и я. Ребята, просто дайте мне уже отдохнуть, — мужчина комментирует происходящее на видео.

Гласснер надеется, что другие прохожие смогут напугать косолапых хищников, однако медведи преследовали туриста просто потому, что им было вместе по пути. Семейство направлялось к водоёму. Уже на следующих кадрах Джеффри Гласснер без опаски показывает, как животные резвятся у воды.

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