ВЦИОМ: Большинство россиян чувствуют себя счастливыми этим летом

Стоит отметить, что для многих граждан России залогом счастья является их семья.

Подавляющее большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми этим летом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передаёт РИА "Новости".

Так, 33% респондентов отметили, что залогом хорошего настроения является их семья. Ещё 14% опрошенным счастье приносят их дети. 22% россиян также отметили, что ощущают счастье благодаря своему здоровью и хорошему самочувствию близких.

В свою очередь, грусть и несчастье вызвано из-за проблем материального характера — так ответили десять процентов респондентов. Ещё пять процентов опрошенных отметили, что не могут почувствовать себя счастливыми из-за плохого самочувствия и отсутствия работы.

В опросе, который проводился с 29 июня по 1 июля, приняло участие 1800 респондентов.