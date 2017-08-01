Туркомпания "Вектурия" заявила о приостановке работы

По сообщению компании, она понесла значительные убытки после ограбления офиса и падения спроса на туры.

Туроператор "Вектурия" объявил о приостановке своей деятельности. Информация об этом была размещена на официальном сайте компании. Как уточняется в заявлении, 28 июля компания не может осуществлять услуги по договорам о реализации туристского продукта.

Причиной приостановки деятельности в компании называют значительные убытки, которая "Вектурия" понесла из-за ограбления своего офиса в августе прошлого года. Также на убытках сказалось общее падение спроса на путёвки в 2017 году.

Отметим, компания работала на туристическом рынке с 2010 года. Согласно данным сайта "Вектурия", основными направлениями деятельности по России были Крым, Краснодарский край, Белоруссия, Абхазия, Кавказские Минеральные Воды. Также компания отправляла туристов в Египет, Турцию, Грецию, Чехию, Италию, Финляндию и другие страны.