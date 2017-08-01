Нефть устремилась вверх на фоне возможного расширения санкций против Венесуэлы

Ранее США заявили о готовности ужесточить секторальные санкции в отношении Каракаса.

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 1 августа. Так, стоимость октябрьских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 52,8 доллара за баррель (рост составил 0,15%). Стоимость сентябрьских фьючерсов на марку WTI, в свою очередь, подросла на 0,2% и теперь торгуется с отметки 50,27 доллара за баррель.

Отметим, нефтяные котировки начали расти ещё накануне на фоне новостей о готовности США ужесточить секторальные санкции в отношении Венесуэлы. Между тем нефтяной сектор на сегодняшний день является локомотивом всей экономики страны, в связи с чем аналитики предполагают, что введение ограничений против Каракаса грозит дефицитом тяжёлой нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США.