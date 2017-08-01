Каратэ-дедуля дал отпор медведю, заставив косолапого скрыться в горах

Пожилой японец нанес хищнику несколько ударов, однако прежде чем сбежать животное успело оцарапать мужчину.

68-летний японец, который активно занимается каратэ, смог отразить атаку медведя, который подкрался к нему на огороде в городе Фуэфуки префектуры Яманаси. Как сообщает телеканал Fuji, Хирохито Миягава не растерялся, увидев косолапого, и нанес ему не менее три удара.

Так, он использовал приемы каратэ, ударив медведя один раз в грудь и еще раз в живот.

— Медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы, — рассказывает Миягава.

При этом косолапый все-таки успел ранить каратиста, однако царапины оказались несерьезными.