Эксперт о кадровой текучке в Белом доме: Трамп плохо разбирается в людях

По мнению политолога Виктора Олевича, американский истеблишмент готовит его уход с поста президента.

Причина кадровой текучки в Белом доме кроется в самом президенте США Дональде Трампе, у которого изначально не было своей команды. Об этом Лайфу заявил политолог-американист Виктор Олевич. По его мнению, Трамп мог надеяться только на членов своей семьи, на своих родственников и ближайших друзей, которым он мог доверять и которых он мог расставить на ключевые посты в своей администрации.

— Его не поддерживало в ходе предвыборной кампании руководство собственной Республиканской партии, от которой он выдвигался. Его не поддерживал американский политический истеблишмент, — отметил эксперт. — Более того, у него достаточно сомнительные способности по подбору кадров, несмотря на то шоу, которое он вёл, будучи ещё бизнесменом и шоуменом. В некое подобие этого шоу он пытается превратить сейчас и Белый дом.

В то же время Олевич считает, что Дональд Трамп не стремится эпатировать публику, однако иначе вести себя он уже не может. К тому же, несмотря на большой опыт в деловой сфере, практика показывает, что президент США плохо разбирается в людях.

— Последнее назначение генерала Джона Келли на пост главы аппарата Белого дома показывает, насколько Дональд Трамп не разбирается в своих кадрах, — отметил эксперт, добавив, что Келли поддерживал со скандалом уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. — Понятно, что Келли не является ни другом, ни надёжным соратником Дональда Трампа и будет играть на стороне его противников.

Как рассказал Олевич, американский президент находится в очень сложном политическом положении, так как оппоненты готовят его уход с поста главы государства.

— Это может случиться либо через импичмент, либо через требование отставки под давлением. И это может произойти уже в ближайший год, — подчёркивает политолог.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп снял Энтони Скарамуччи с поста главы пресс-службы Белого дома спустя всего десять дней после назначения. После этого глава государства написал в своём микроблоге в "Твиттере", что день был отличным.