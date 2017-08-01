Табачные производители предложили ввести в России минимальную цену на сигареты

К вице-премьеру Игорю Шувалову уже обратились представители Philip Morris International.

Крупнейшие табачные производители Philip Morris International и Japan Tobacco International предлагают ввести в России минимальную цену на сигареты. Причём, как сообщает "Коммерсант", их стоимость должна равняться 75 процентам от средневзвешенной минимальной розничной цены предыдущего года.

Известно, что представители PMI обратились с предложением к вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, а JTI — к главе Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексею Сазанову.

Стоит отметить, что сейчас в России действует минимальная розничная цена, которую табачные производители устанавливают сами.