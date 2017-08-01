В России стартовали продажи обновлённого KIA Rio

Автомобиль представлен в шести комплектациях: Classic, Classic Audio, Comfort, Luxe, Prestige и Premium. Минимальная стоимость — 619 900 рублей.

С 1 августа в дилерских центрах в России начинаются продажи KIA Rio нового поколения. Ранее модель можно было приобрести только по предзаказу.

В зависимости от комплектации, обновлённый KIA Rio предлагается с двигателями 1,4 литра мощностью 100 л.с. и 1,6 литра мощностью 123 л.с. Есть варианты с шестиступенчатой механической коробкой передач либо шестиступенчатым автоматом.

На российском рынке новинка представлена в шести комплектациях: Classic, Classic Audio, Comfort, Luxe, Prestige и Premium. В минимальной комплектации компактный седан подорожал на 19 тысяч рублей относительно предшественника и теперь обойдётся покупателям минимум в 669 900 рублей.

"Полный фарш" — топовая версия Premium — стоит уже 989 900 рублей. За эти деньги Rio оснащается подогревом задних кресел, обогревом лобового стекла и форсунок, легкосплавными дисками, стереосистемой и 7-дюймовым экраном для мультимедиа.