Глава МИД ФРГ: Евросоюз будет защищаться от политики США

Министр иностранных дел отметил, что введение новых санкций в отношении Москвы со стороны Вашингтона всё-таки предусматривает консультации с ЕС.

Евросоюз будет защищаться и принимать меры в том случае, если Вашингтон под предлогом антироссийских санкций будет проводить промышленную политику под девизом "Америка прежде всего". Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

— Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", — приводит слова главы МИД Германии Rheinische Post.

Габриэль добавил, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения относительно введения антироссийских санкций. Однако американский лидер должен обсудить с Евросоюзом принятие ограничительных мер.

— Законопроект в любом случае предусматривает консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти, — подытожил немецкий министр.

Напомним, законопроект о новых санкциях против России уже приняли в Конгрессе и Сенате США.