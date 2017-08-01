В Харькове мальчик "обыграл" сестру в прятки, застряв внутри стиральной машины

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В Харькове мальчик "обыграл" сестру в прятки, застряв внутри стиральной машины

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Спасатели вызволили ребёнка из ловушки с помощью ловкости рук и растительного масла.

Специалистам Харьковской спасательной службы на днях поступил необычный вызов: взволнованная бабушка сообщила, что её семилетний внук Володя застрял внутри стиральной машины и не может выбраться самостоятельно, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что мальчик играл в прятки со своей сестрой и настолько хотел выиграть, что целиком забрался в стиралку и даже дверцу за собой прикрыл, а вот вылезти обратно ему оказалось не под силу.

Сама спасательная операция длилась считаные секунды. Специалисты ГосЧС смазали барабан стиральной машины растительным маслом, и мальчик буквально выскользнул из него.

Спасатели внимательно осмотрели ребёнка. Семилетний Вова не пострадал и в госпитализации не нуждается.

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