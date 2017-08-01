В Индии от ударов молний погибло 35 человек

30 июля стихия бушевала в прибрежных округах, однако уже на следующий день гроза сместилась в удалённые от берега районы.

В штате Орисса на востоке Индии погибло более 35 человек и ещё 18 пострадало в результате ударов молний. Как пишет New Indian Express, больше всего жертв зафиксировано в округах Самбалпур и Катака — в каждом из этих районов стихия унесла жизнь трёх человек.

По информации издания, в районе города Атагад молния ударила по группе студентов медицинского колледжа. В результате в больницу были доставлены все восемь человек. Их выписали после оказания помощи.

Каждый год молнии становятся смертельным явлением для сотен человек в Индии, наибольшее количество подобных инцидентов приходится на период с мая по июнь, когда в стране предмуссонный и муссонный сезоны. В прошлом году от ударов молний в Индии погибло 415 человек.