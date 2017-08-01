СМИ: Тела двоих выходцев из России обнаружены на севере Франции

По одной из версий, мужчина и женщина совершили самоубийство, так как отсутствуют следы борьбы.

Тела двоих выходцев из России обнаружены на севере Франции. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на полицию департамента Нор, скончавшиеся были парой.

О том, что мужчина и женщина больше 10 дней не выходят на связь, правоохранителям сообщили их друзья. Сотрудники полиции вскрыли квартиру и нашли внутри тела.

Отмечается, что выходцы из России переехали во Францию 15 лет назад и на момент смерти им было около 50 лет.

Основная версия произошедшего — самоубийство, так как в квартире нет следов борьбы. Но окончательный вывод будет сделан после вскрытия.