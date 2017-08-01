Киевские полицейские искали в мусорном баке бомбу, а нашли голого Васю

Копов вызвал работник АЗС, который заметил в помойке "какой-то подозрительный предмет".

ЧП произошло на территории заправки в Оболонском районе Киева минувшей ночью, передаёт портал "Дни.ру" со ссылкой на паблик "Киев оперативный". На заднем дворе сработала сигнализация, и сторож АЗС сперва решил посмотреть сам, в чём дело. Посторонних людей на улице он не заметил и уже подумал, что произошла ошибка, как на обратном пути что-то заставило его заглянуть в мусорный бак.

Вскоре на пульт дежурного в местном полицейском управлении поступило сообщение о том, что работник АЗС заметил в помойке "какой-то подозрительный предмет, не исключено, что бомбу". На место незамедлительно выдвинулся полицейский наряд. Однако при обследовании мусорных баков они обнаружили не взрывное устройство, а голого мужчину, который представился Васей.

С большим трудом полицейским удалось выяснить, что на него напали трое неизвестных и отобрали абсолютно всё, в том числе и одежду, и теперь несчастный вынужден скрываться от преследователей в баке с отходами.

На вопрос о том, как долго он сидит в мусорке, Вася ответил: "Да полжизни!"

Полицейские передали "находку" в руки врачей.