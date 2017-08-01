Сенатор Морозов: Слова Маккейна отражают антироссийский настрой Конгресса США

По мнению сенатора, улучшения российско-американских отношений в ближайшее время не предвидится, даже если того захочет Трамп — виной тому борьба за мировые рынки энергоресурсов.

Заявления американского сенатора Джона Маккейна уже давно носят русофобский характер, а потому обращать на них особого внимания не стоит. Но в то же время за его словами стоит общая суть политики Конгресса США в отношении России, который сегодня сплотился в своей антироссийской риторике. Такое мнение Лайфу высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

— Я полагаю, нам не стоит ориентироваться на какие-то реплики американских ястребов, включая Маккейна. Нам надо искать пути выхода из тупика российско-американских отношений, в который их вогнала администрация Обамы. И сегодня американский президент, даже если бы он хотел улучшить отношения с Россией, ему конгресс не даст. И в этом парадокс внутренней американской политики, который распространяется и на внешнюю, — отметил российский сенатор.

По словам Игоря Морозова, на сегодняшний день Конгресс США отражает интересы политической и экономической верхушки США, которая заинтересована в нагнетании антироссийских отношений в рамках борьбы за энергетические рынки и развития собственного оборонно-промышленного комплекса.

— Трамп объявил о новой энергетической стратегии США, направленной на полное доминирование в мире. Это борьбы за рынки ресурсов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Наши дешёвые энергоресурсы делают конкурентоспособной всю продукцию фабрик и заводов Евросоюза. А американцы сегодня не склонны к тому, чтобы создавать равные условия для конкурентоспособности товаров на глобальном рынке. Власти США настроены на преференции американскому бизнесу. В этом суть первого конфликта с Россией. Затем он будет распространяться на Китай. Иран в ближайшей очереди. И это на много лет, — подытожил сенатор.

Как ранее писал Лайф, 30 июля президент России Владимир Путин заявил, что 755 американских дипломатов и технических работников дипведомств США должны будут покинуть территорию РФ. Кроме того, дипмиссия лишается возможности использовать дачу в Серебряном Бору, а также все складские помещения на Дорожной улице. Данные меры стали ответной реакцией России на высылку отечественных дипломатов из США. Однако сенатор Джон Маккейн посчитал такие меры слишком жестокими и пообещал, что Россия за это "заплатит".