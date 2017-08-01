Власти ЛНР назвали терактом подрыв памятника погибшим ополченцам в Луганске

По его словам, Киев избрал террористические акты "основным средством окончательного решения донбасского вопроса".

Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал подрыв памятника погибшим ополченцам в Луганске терактом.

— Уже второй раз террористической атаке подвергся памятник защитникам республики в Луганске. Многократно показав своё бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается, — крушить памятники, — говорится в обращении лидера республики.

По данным спецслужб ЛНР, заряд был заложен под правую сторону скульптуры ополченца, часть её была разрушена. Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. На месте работают оперативные группы МВД и МГБ, ведутся следственные действия.

Как ранее писал Лайф, монумент "Они отстояли Родину" уже подвергался подрыву со стороны неизвестных, инцидент произошёл в ночь на 1 сентября 2016 года.