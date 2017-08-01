Си Цзиньпин заявил, что Китай не позволит "отколоть" от себя ни кусочка земли

Китай никому не позволит отнять у себя ни одного участка территории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также генеральный секретарь ЦК КПК отметил, что страна не потерпит вреда своему суверенитету.

Мы не позволим ни одному человеку, организации или партии в какое бы то ни было время и в какой бы то ни было форме отколоть от Китая хоть какой-либо участок его территории Си Цзиньпин

Председатель КНР пояснил, что народ Поднебесной любит мир и сам не пойдет на агрессию. Однако у китайцев есть решить разгромить любое вторжение, пояснил Си Цзиньпин.

— Никто не должен ожидать, что мы проглотим то, что несет вред нашему суверенитету, безопасности и интересам развития, — подытожил председатель Китая.