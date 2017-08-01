Колонна автомобилей покинула дачу Посольства США в Серебряном Бору. По данным ТАСС, в грузовики и микроавтобус несколько часов погружали мебель и другое имущество американских дипломатов.
Ранее сообщалось, что доступ дипмиссии США к территории дачи будет закрыт с 12:00 по местному времени.
С сегодняшнего дня в России вступили в силу санкции в отношении американских дипломатов. Посольству США запрещено использование складских помещений на Дорожной улице в Москве и дипломатической дачи в Серебряном Бору. Таким образом Кремль ответил на голосование в Конгрессе США по поводу усиления новых антироссийских санкций.
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