С территории выехали несколько грузовиков с мебелью и различными грузами в ящиках, а также микроавтобус.

Колонна автомобилей покинула дачу Посольства США в Серебряном Бору. По данным ТАСС, в грузовики и микроавтобус несколько часов погружали мебель и другое имущество американских дипломатов.

Ранее сообщалось, что доступ дипмиссии США к территории дачи будет закрыт с 12:00 по местному времени.

С сегодняшнего дня в России вступили в силу санкции в отношении американских дипломатов. Посольству США запрещено использование складских помещений на Дорожной улице в Москве и дипломатической дачи в Серебряном Бору. Таким образом Кремль ответил на голосование в Конгрессе США по поводу усиления новых антироссийских санкций.