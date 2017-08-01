В Российском союзе туриндустрии ожидают, что Япония введёт безвиз на три дня

Ранее Россия отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на срок до 72 часов.

Механизм безвизового посещения территории иностранными гражданами на ограниченный срок в России проверен и показал эффективность. Об этом Лайфу заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, комментируя предложение ввести трёхдневный безвизовый режим для россиян в Японии. По его словам, следующий шаг должна сделать японская сторона.

— Это право Японии предоставлять возможность посещения своей территории иностранным гражданам на ограниченный срок или на более длительный срок, в зависимости от тех целей, которые они преследуют, — сказал он. — Безвизовое посещение на 72 часа иностранными гражданами, прибывших паромами либо на круизных судах, действует в Санкт-Петербурге и показало свою крайнюю эффективность.

По словам эксперта, это положительно сказалось на отчислениях в федеральный и региональный бюджет, так как в страну дополнительно прибыло более 500 тысяч человек.

— Сахалин не Санкт-Петербург, и здесь предстоит решить целый комплекс вопросов, прежде всего — для чего к нам будут приезжать гости, какие услуги мы им в состоянии оказать и как этот процесс будет регулироваться, — отметил Барзыкин. — В целом снижение визовых барьеров даёт от 10 до 30% увеличения потоков.

Напомним, Лайф писал о том, что Сахалин предложил ввести трёхдневный безвизовый режим для россиян в Японии, отменив ранее визы для японцев, которые посещают остров на срок до 72 часов.