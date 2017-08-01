СМИ: Глава СВР не подтвердил данные о ликвидации аль-Багдади

Ранее сообщалось, что лидер группировки ИГИЛ мог быть убит во время российского авиаудара, однако эту информацию опровергают Пентагон, Ирак и курды.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не смог подтвердить информацию СМИ о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, передаёт "Интерфакс".

— Нет, у меня нет информации больше той, которая фигурировала в средствах массовой информации, — приводит агентство слова Нарышкина.

Отметим, противоречивые данные о гибели лидера группировки ИГИЛ поступают в СМИ последние несколько месяцев. Предполагалось, что аль- Багдади мог быть убит во время российского авиаудара, причём иракский телеканал даже опубликовал его якобы посмертные фото.

Однако эту информацию опровергают Пентагон, разведка Ирака и курды.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.