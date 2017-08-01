СМИ: Глава СВР не подтвердил данные о ликвидации аль-Багдади

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не смог подтвердить информацию СМИ о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, передаёт "Интерфакс".
— Нет, у меня нет информации больше той, которая фигурировала в средствах массовой информации, — приводит агентство слова Нарышкина.
Отметим, противоречивые данные о гибели лидера группировки ИГИЛ поступают в СМИ последние несколько месяцев. Предполагалось, что аль- Багдади мог быть убит во время российского авиаудара, причём иракский телеканал даже опубликовал его якобы посмертные фото.
Однако эту информацию опровергают Пентагон, разведка Ирака и курды.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
- Популярные
- По времени