В Кремле отреагировали на заявление Пентагона о плане поставок оружия на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Пентагон и Госдеп США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.
— Гипотетические рассуждения вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция известна, — отметил Песков.
Так, в Кремле считают, что страны, которые претендуют на роль урегулирования украинского конфликта, должны избегать действий, способных спровоцировать новый виток напряжённости в Донбассе.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Госдеп и Пентагон ждут одобрения Белым домом их плана.
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