В Кремле отреагировали на заявление Пентагона о плане поставок оружия на Украину

Дмитрий Песков уверен, что Вашингтон должен избегать действий, которые могут привести к новому витку напряжённости в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Пентагон и Госдеп США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.

— Гипотетические рассуждения вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция известна, — отметил Песков.

Так, в Кремле считают, что страны, которые претендуют на роль урегулирования украинского конфликта, должны избегать действий, способных спровоцировать новый виток напряжённости в Донбассе.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Госдеп и Пентагон ждут одобрения Белым домом их плана.