Песков: Мы с уважением относимся к партнёрству наших соседей с США

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не видит никаких проблем в визите американского вице-президента в Латвию и Грузию до тех пор, пока это не ведёт к расширению НАТО у границ нашей страны.

В Кремле прокомментировали турне вице-президента США Майка Пенса по странам, граничащим с РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не имеет ничего против подобного сотрудничества американских властей с другими суверенными государствами, пока речь не идёт о расширении военных альянсов.

— Это суверенные страны, которые по своему усмотрению выстраивают отношения со своими партнёрами, и проблем быть не может. Подобное сотрудничество проблемой становится для нас, когда несёт за собой расширение военных альянсов и военной инфраструктуры к нашим границам, — заявил официальный представитель Кремля журналистам. — А так мы с уважением относимся к отношениям наших соседей с США и другими государствами.