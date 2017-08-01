Песков заявил, что отъезду дипломатов США из Серебряного Бора не мешали

Представитель Кремля прокомментировал заявление американского посольства о якобы отсутствии доступа к даче 30 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отъезду дипломатов США из Серебряного Бора никто не препятствовал.

—Лучше спрашивать в МИД, но там же история вокруг грузовиков. Возьмите грузовик, какую-нибудь "газель", и попробуйте въехать в Серебряный Бор, — пояснил представитель Кремля по поводу того, отчего могли возникнуть задержки. — Вас туда не пустят. Поэтому это не имеет отношения к этой истории, собственно, никакого, потому что там есть определённые правила, действительно, въезда крупногабаритного транспорта в Серебряный Бор. Поэтому в данном случае нельзя согласиться с такими обвинениями.

Ранее Лайф писал, что дипломаты США заявили об отсутствии с 30 июля доступа к даче в Серебряном Бору.