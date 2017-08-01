Турчинов потребовал платить украинским военным по стандартам НАТО

По расчётам чиновника, денежное обеспечение ВСУ следует увеличить как минимум в восемь раз.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов призвал кабмин страны увеличить зарплату военных до стандартов, принятых в НАТО. Такое требование содержится в обращении на сайте Турчинова. При этом не менее 70–80 процентов денежного довольствия должны составлять должностной оклад и доплата за воинские звания, считает он.

— Я не предлагаю уменьшить зарплату чиновникам. Во всём мире госслужба — это ответственная и прилично оплачиваемая работа. Я требую при бюджетном планировании, которое происходит сейчас, значительно повысить денежное содержание наших военнослужащих, — отмечает секретарь СНБО. — Оклады военных не могут быть меньше, чем оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего.

По словам Турчинова, оклады за военные звания украинских солдат и офицеров не изменялись с 1999 года. Эту ситуацию он назвал недопустимой, поскольку достойное обеспечение военнослужащих является вопросом национальной безопасности.

Пр данным украинского чиновника, денежное довольствие солдат в январе 2016 года составляло семь тысяч гривен (270 долларов), командиры бригад получали на руки 16 тысяч гривен (620 долларов). Бойцы ВСУ, командированные в Донбасс, получают по семь с половиной тысяч гривен (менее 300 долларов) в месяц.