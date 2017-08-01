Песков заявил о невмешательстве Кремля в решение ситуации с банком "Югра"

Как отметил пресс-секретарь президента России, для решения проблемы с банком существуют арбитражные процессы, независимый мегарегулятор и само руководство этого банка.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с отзывом лицензии на осуществление банковской деятельности у банка "Югра".

— Ещё раз повторяю: Кремль не вмешивается в это. Существуют арбитражные процессы, существует деятельность независимого мегарегулятора, существует руководство этого банка, которое отстаивает в судебном порядке свои права, и здесь нет поля для вмешательства Кремля, — заявил журналистам Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Лайф, Центробанк лишил лицензии банк "Югра" за утрату капитала.