Власти Индонезии отменили запрет на Telegram

Об этом заявил министр связи и информационных технологий страны в преддверии встречи с Павлом Дуровым.

Правительство Индонезии отменило запрет на приложение Telegram, сообщает Bloomberg. По словам министра связи и информационных технологий страны Рудиантара, разработчики мессенджера предпринимают шаги по расшифровке сообщений ИГИЛ*. Об этом он заявил в преддверии встречи с основателем Telegram Павлом Дуровым.

— Мы обсудим вопрос создания стандартной процедуры при участии министерства, чтобы иметь больше возможностей для устранения негативного контента в Telegram, — сказал министр.

По информации издания, задержанные ранее в стране боевики рассказали, что общались друг с другом именно через этот мессенджер, в том числе получали приказы и указания для совершения атак.

Напомним, в середине июля стало известно, что индонезийские власти начали блокировать Telegram. По словам Павла Дурова, это произошло из-за недопонимания между руководством страны и его командой.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.