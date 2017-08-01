Администрация Трампа поддерживает членство Грузии в НАТО

Пенс также поблагодарил грузинскую сторону за участие в миротворческих миссиях в Афганистане.

Вице-президент США Майк Пенс заявил о поддержке членства Грузии в НАТО со стороны администрации главы Белого дома Дональда Трампа.

— Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении, развивается демократия, героизм этой страны не перестаёт удивлять, — заявил Пенс на пресс-конференции вместе с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Американский вице-президент сейчас находится с официальным визитом в Тбилиси. Он заявил, что принёс с собой послание Трампа, которое гласит: "Мы всегда с вами, США всегда поддержит Грузию!"

Пенс также отметил участие Грузии в миротворческих миссиях в Афганистане, уделив особое внимание грузинским военным, пожертвовавшим жизнями при участии в миссиях НАТО.

Как ранее писал Лайф, на пресс-конференции в Тбилиси Майк Пенс заявил о своей уверенности в том, что Трамп подпишет закон о санкциях против России.