Власти Москвы включили в программу реновации более 5 тысяч домов

В окончательную версию вошли данные о домах, где собственники приняли решение войти в программу на собраниях жильцов.

В программе реновации жилья в Москве примут участие 5144 дома. Такую цифру озвучил столичный мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы, где, как ожидается, и будет утверждена эта программа.

— В программу включено 5144 дома. Сегодня мы опубликуем список на портале "Активный гражданин", — проанонсировал Собянин.

По словам градоначальника, программа реновации жилого фонда будет рассчитана до 2032 года, однако власти Москвы постараются не растягивать программу на такой долгий срок, поэтому мэр уже поручил утвердить стартовые площадки до 1 октября.

Напомним, закон о реновации в Москве президент Владимир Путин подписал 1 июля.

Масштабная программа реновации предполагает снос пятиэтажек и переселение горожан. Жители домов, включённых в предварительный список, сами могли решить судьбу своего жилья — с помощью голосования на портале "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы".