СК завёл дело на челябинских врачей, не заметивших аппендицит у ребёнка

В результате несвоевременного выявления заболевания оно вызвало у девочки осложнение в виде перитонита.

Следователи Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении врачей одной из челябинских клиник, которые не заметили острый аппендицит у 11-летней пациентки. Изначально ребёнка госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание. Из-за халатности врачей было упущено драгоценное время, в результате чего девочка получила осложнение на здоровье.

— В следственные органы с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летней девочке в Городской клинической больнице № 9 Челябинска обратилась родственница девочки. По результатам проверки заявления принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, ранее взять ситуацию с девочкой на контроль поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.